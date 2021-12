Calciomercato: Chelsea. Chilwell ko, ipotesi ritorno Emerson, Sarr resta

Stagione finita per l'esterno sinistro, Tuchel cerca il sostituto LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La necessità dell'intervento chirurgico e la certezza che la stagione di Ben Chilwell possa considerarsi conclusa, cambia i piani di mercato del Chelsea. Secondo gli inglesi di goal.com, Tuchel potrebbe richiamare a Londra il campione d'Europa con la Nazionale azzurra, Emerson Palmieri, girato in prestito al Lione a inizio stagione. Altra soluzione potrebbe essere quella di Ian Maatsen, anche lui giocatore di proprietà ma prestato al Coventry City. C'è anche l'ipotesi Lucas Digne che non trova spazio nell'Everton di Benitez, ma intanto il club ha deciso di togliere dal mercato Malang Sarr, francese che piace al Milan e che è stato accostato anche al Napoli. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 09:51