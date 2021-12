Calciomercato: Moenchengladbach. Ginter non rinnova, piace all’Inter

Il 27enne difensore ha annuncioato l'intenzione di lasciare il club tedesco a fine stagione MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Niente rinnovo e possibile arrivo in Italia per Matthias Ginter, difensore tedesco che ha annunciato sui social che lascerà il Borussia Moenchengladbach a fine stagione. "Dopo lunghe riflessioni, ho deciso di non rinnovare il mio contratto. Dopo cinque ottime stagioni al Borussia penso sia arrivato il momento di intraprendere un'altra strada nella mia carriera per una crescita personale e professionale – ha scritto il difensore della nazionale tedesca -. Devo molto al Borussia e porterò sempre nel mio cuore il club e i suoi fantastici tifosi". Ginter, 27 anni, piace all'Inter. In carriera ha vestito anche le maglie di Friburgo (la squadra della sua città) e Borussia Dortmund. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 13:00