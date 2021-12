Roda guarda con fiducia a Pechino “Segnali importanti dai big”

"Dallo sci alpino le maggiori chance di medaglia" BORMIO (ITALPRESS) – A Pechino con fiducia. Tempo di bilanci ma con uno sguardo in avanti per Flavio Roda, presidente della Fisi. "Questa è una stagione da gestire con molta attenzione – le sue parole da Bormio – sotto ogni punto di vista. In proiezione olimpica, le squadre di tutte le specialità hanno lavorato al meglio, profondendo grande impegno, alcuni atleti sono già nella condizione ottimale altri ci stanno arrivando". Entrando nel dettaglio delle prospettive azzurre per i Giochi Invernali, "lo sci alpino è una delle discipline con maggiori chance di medaglia. Abbiamo possibilità di conquistare medaglie pesanti. La vittoria di Paris martedì, nella discesa di Bormio, è un grandissimo segnale, quando le piste diventano toste e impegnative ha dimostrato di essere in condizione di centrare grandi risultati. Chi non è ancora al top della condizione è il settore del biathlon, ma sono fiducioso che quando riusciranno a rimettere a posto la mira le cose si sistemeranno. In vista delle Olimpiadi di Pechino dovremo essere bravi a gestire e tutelare la salute degli atleti anche dal punto di vista sanitario". Il limite per presentare le liste è il 24 gennaio. "I tecnici sceglieranno gli elementi da portare in base alla condizione e ai risultati ottenuti in stagione – prosegue Roda – Ai tecnici spetterà l'ultima parola, non ci sono dei criteri precisi, come in passato. Andranno i più meritevoli oltre ad alcuni giovani che dovranno incamerare esperienza". Le due portabandiera a Pechino, Goggia alla cerimonia di apertura e Moioli in quella di chiusura, sono targate Fisi. Ma poi ci sono i giovani e c'è la base. "Posso assicurare è che stiamo cercando di dare il massimo su tutti i fronti, sia ai massimi livelli sia nel settore giovanile. In proiezione futura vorremmo che bob e slittino diventassero più competitivi. A livello giovanile abbiamo ottimi segnali da fondo e biathlon". (ITALPRESS). glb/com 29-Dic-21 17:52