Tennis: Atp Cup. Serbia senza Djokovic, Francia nel girone degli azzurri

I bleus prendono il posto dell'Austria, eslcusa dopo i forfait di Thiem e Novak ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic non andrà a Sydney per l'ATP Cup, mentre resta ancora in dubbio la sua presenza agli Australian Open. La notizia, anticipata dal quotidiano Blic, ora è ufficiale. Sarà il numero 33 del mondo Dusan Lajovic a guidare la Serbia. La Federtennis fa sapere che cambia anche il girone dell'Italia. Gli azzurri (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Simone Bolelli) non affronteranno l'Austria, esclusa dopo il forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak. Al posto degli austriaci giocherà la Francia che schiera Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin. Completano il girone l'Australia e la Russia, a Sydney senza Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy: convocato Evgeny Karlovskiy. (ITALPRESS). ari/com 29-Dic-21 10:49