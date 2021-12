Tennis: Paire positivo “Non ne posso più del Covid”

"L'anno scorso è stato difficile, questo inizia nella stessa maniera", dice il francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Buon giorno, mi chiamo Benoit Paire e per la 250° volta sono positivo! Francamente, non ne posso più di questo covid di me…". Diretto e piuttosto provato, il tennista francese ha annunciato sui social la nuova positività al Covid-19 che ne mette in dubbio la partecipazione agli Australian Open. "Come sto? Ho il naso che cola, ma a causa di tutte queste quarantene trascorse nelle stanze d'albergo di tutto il mondo, non mi sento molto bene con la testa", ha scritto Paire per poi aggiungere: "L'anno scorso è stato difficile e quest'anno inizia nella stessa maniera, cosa fa l'Atp per tutelare i giocatori nella mia stessa situazione?". (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 10:18