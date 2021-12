Volley: Lube. Anche Zaytsev positivo, totale sale a 7

Si allarga il cluster epidemico nel gruppo squadra marchigiano. CIVITANOVA (ITALPRESS) – Si allarga il cluster epidemico nel gruppo squadra della Lube, adesso in totale sono 7 gli atleti positivi al Covid. Dopo il contagio dei centrali Simone Anzani, Rok Jeroncic e Robertlandy Simon, così come dello schiacciatore Marlon Yant, oggi altri tre tesserati biancorossi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del libero Fabio Balaso, del palleggiatore Daniele Sottile e dell'opposto Ivan Zaytsev. I sette positivi della Cucine Lube sono in isolamento. Gli allenamenti sono stati sospesi per altre 48 ore. Venerdì 31 dicembre – informa la società con una nota – il gruppo squadra ripeterà il tampone molecolare. (ITALPRESS). gm/com 29-Dic-21 14:45