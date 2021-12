Basket: Fortitudo. Ingaggiato Branden Frazier

Nella prima parte della stagione in corso, ha vestito la maglia dei polacchi del Zielona Gora. BOLOGNA (ITALPRESS) – Fortitudo Pallacanestro ha reso noto di aver raggiunto un accordo con l'atleta Branden Frazier. Nato il 23 luglio 1992 a Brooklyn, play-guardia di 191 cm, Frazier è cresciuto cestisticamente alla Fordham University collezionando, nel quadriennio 2010/14, numeri in costante ascesa e sempre in doppia cifra realizzativa. Dall'estate 2014, per Branden, ha preso il via una serie di esperienze nei massimi campionati europei (Spagna, Germania, Turchia, Francia e VTB United League), aggiudicandosi anche il campionato in Ucraina nel 2016 e venendo nominato MVP della finalissima per il titolo e del campionato. Si è anche distinto nella FIBA Europe Cup, venendo nominato giocatore dell'anno. Nella stagione 2020/21, Frazier ha disputato la prima parte dell'annata con i turchi del Fethiye, mantenendo una media di 12,1 punti e 5,2 rimbalzi a partita, per trasferirsi poi in Francia, a Monaco, collezionando 8,4 punti e 2,6 assist di media. Nella prima parte della stagione sportiva in corso, Branden ha vestito la maglia dei polacchi del Zielona Gora, ad una media di 9,2 punti e 3,7 assist a partita nella competitiva VTB United League. Tiratore e finalizzatore, oltrechè giocatore dotato di atletismo e buona visione di gioco, Frazier vivrà con la maglia della Fortitudo Kigili la sua prima esperienza nella serie A italiana. (ITALPRESS). gm/com 30-Dic-21 11:56