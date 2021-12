Il tecnico e quattro giocatori dei colchoneros colpiti dal Covid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Covid-19 arriva anche in casa Atletico Madrid. Il club rojiblanco, infatti, ha annunciato che sono risultati positivi il tecnico Simeone e i calciatori Koke, Griezmann, Herrera e Joao Felix. Isolati e asintomatici, sono tutti in buone condizioni di salute. Domenica i colchoneros dovrebbero affrontare il Rayo Vallecano in casa. (ITALPRESS). ari/red 30-Dic-21 12:05