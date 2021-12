Avvertite le autorità sanitarie, giocatori in isolamento domiciliare BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna ha reso noto che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare. (ITALPRESS). gm/com 30-Dic-21 17:09