Calcio: Flamengo. Paulo Sousa “Fiero di allenare un club unico”

"Felice di rappresentare la torcida più grande del mondo", dice il portoghese che ha firmato fino al 2023 RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Avrebbe dovuto e potuto portare la Polonia ai Mondiali, ma a pochi mesi dai playoff Paulo Sousa non è riuscito a dire no al corteggiamento del Flamengo. Il tecnico portoghese è ufficialmente il nuovo allenatore del glorioso club di Rio de Janeiro e dal Brasile arrivano anche le prime parole, rivolte ai tifosi. "Mi rivolgo alla torcida più grande del mondo – dice l'ex centrocampista di Juventus, Inter e Parma nonchè ex mister della Fiorentina -, sono molto orgoglioso e soddisfatto di rappresentare un club dalla grandezza incomparabile come il Flamengo. Lavoreremo insieme e molto per dare gioie e titoli e per stringere intorno alla squadra i 40 milioni di tifosi. Giocheremo insieme". Paulo Sousa, che ha rescisso il contratto con la Federcalcio polacca, ha firmato fino al 2023. (ITALPRESS). ari/red 30-Dic-21 12:49