Calcio: Juve. Ripresa senza Chiellini e sudamericani

Domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi dopo la pausa concessa ai giocatori per passare il Natale a casa o in vacanza. Al JTC Continassa, i giocatori hanno svolto una seduta pomeridiana di lavoro individuale: atletica e tecnica nel programma odierno. All'allenamento non era presente il capitano Giorgio Chiellini a causa di un contatto con persona positiva al Covid-19, mentre il gruppo dei giocatori sudamericani raggiungerà i compagni domani. E proprio domani il menù sarà doppio per l'ultimo giorno di lavoro dell'anno: gli uomini del tecnico Massimiliano Allegri saranno in campo sia al mattino sia al pomeriggio. (ITALPRESS). ma/gm/red 30-Dic-21 18:44