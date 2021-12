Calcio: Napoli. Osimhen positivo al Covid

L'attaccante ha avuto già a che fare con il virus a inizio 2021 NAPOLI (ITALPRESS) – Ancora guai per Victor Osimhen. Il Napoli, infatti, ha reso noto che il giocatore "è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità". Osimhen si trova in Nigeria dove ieri ha festeggiato il suo 23esimo compleanno. L'attaccante, che era atteso in Italia per la visita di controllo dopo le fratture al volto rimediate in un contrasto aereo con Milan Skriniar durante Inter-Napoli, dovrebbe disputare la Coppa d'Africa con la sua nazionale, ma a questo punto potrebbe saltare la sua partecipazione. Osimhen ha già avuto a che fare con il Covid a inizio 2021. Ieri, invece, il Napoli ha annunciato la negativizzazione di Insigne e Fabian Ruiz. (ITALPRESS). ari/com 30-Dic-21 11:44