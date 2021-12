Calcio: Sassuolo. Due calciatori positivi,no contatti con gruppo squadra

Isolamento domiciliario per i due giocatori neroverdi SASSUOLO (ITALPRESS) – Il Sassuolo ha reso noto che "nella giornata di ieri, la prima squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, i quali non hanno avuto contatti con il resto del gruppo squadra. La società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con l'autorità sanitaria di riferimento". (ITALPRESS). ari/com 30-Dic-21 15:22