Il giocatore, sintomatico e in isolamento fuori dal Veneto, non ha contatti diretti con i compagni da 7 giorni VERONA (ITALPRESS) – Il Verona ha reso noto che "Giangiacomo Magnani è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione Veneto e non ha avuto contatti diretti con il gruppo squadra negli ultimi sette giorni". (ITALPRESS). ari/com 30-Dic-21 14:09