Calciomercato: Juve. Xavi chiama Morata al Barça, contatti avviati

Il tecnico azulgrana, secondo AS, considera il bianconero l'attaccante ideale per la sua squadra MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si sarebbe mosso direttamente Xavi per cercare di convincere Alvaro Morata a lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona. Da lì, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano "AS", sarebbero poi cominciati i contatti tra il giocatore e l'entourage dell'attaccante spagnolo, considerato dal tecnico azulgrana il numero 9 ideale per sviluppare il suo gioco. Non si tratterebbe di un semplice trasferimento di sei mesi, ma di un investimento a lungo termine e lo stesso Morata, di proprietà dell'Atletico Madrid ma in prestito alla Juve, si sarebbe detto pronto ad accettare la nuova sfida e a tornare in Spagna. AS parla anche di conferme che arrivano dall'entourage di Morata, spiega che la trattativa potrebbe concretizzarsi già a gennaio e ricorda che intanto la Juve si sta guardando intorno pensando a Milik (Marsiglia) e a Scamacca (Sassuolo). Lo spagnolo avrebbe già dato la sua disponibilità alla riduzione dello stipendio e il Barça, che con l'Atletico ha in piedi il discorso relativo a Griezmann, pensa di poter concludere l'operazione acquistando a titolo definitivo l'ex Real, Chelsea e Atletico, alla sua seconda avventura in carriera con la maglia della Juve. AS conclude spiegando che i catalani continuano a seguire la pista Cavani, ma adesso l'uruguaiano sarebbe soltanto l'alternativa a Morata, una priorità per Xavi. (ITALPRESS). ari/red 30-Dic-21 08:31