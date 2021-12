Calciomercato: Juventus. Sport “Accordo tra club e agente Dembelé”

Il francese non ha rinnovato il contratto con il Barça e piace anche a Psg, ManUtd e Arsenal BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Se per "AS" Alvaro Morata potrebbe lasciare Torino per trasferirsi al Barcellona, secondo i catalani di "Sport" potrebbe fare il percorso inverso Ousmane Dembelé che non ha ancora rinnovato il contratto con il Barça e che avrebbe già un accordo con la Juventus. L'agente dell'attaccante francese, Moussa Sissoko, avrebbe già raggiunto un'intesa con i dirigenti bianconeri che, però, devono fare i conti soprattutto con il Psg, ma anche con Manchester United e Arsenal, altri club fortemente interessati al giocatore. (ITALPRESS). ari/red 30-Dic-21 12:15