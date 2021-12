Rugby: URC. Rinviata la gara tra Benetton e Zebre

La decisione a seguito di alcuni casi positivi della squadra trevigiana. ROMA (ITALPRESS) – Rinviata la gara del Round 9 di United Rugby Championship tra Benetton Rugby e Zebre Parma. La partita si sarebbe dovuta svolgere domenica 2 gennaio a Treviso, tuttavia sono stati segnalati alcuni casi positivi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra del Benetton Rugby. Il Medical Advisory Group dell'URC, dopo le conversazioni avute con il Benetton Rugby e le autorità sanitarie locali, ha ritenuto che l'appuntamento non potrà disputarsi come previsto. Lo United Rugby Championship ora prenderà in considerazione le date disponibili per riprogrammare la partita. (ITALPRESS). gm/com 30-Dic-21 12:31