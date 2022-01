Calcio: Bilancio CR7 “Fiero risultati alla Juve, ora rilancio ManUtd”

Il portoghese non dimentica i successi ottenuti nel 2021 in bianconero MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un anno "tutt'altro che facile nonostante i miei 47 gol in tutte le competizioni. Due club diversi e cinque allenatori differenti. Una fase finale degli Europei giocata con la mia nazionale e una qualificazione ai Mondiali per il 2022 ancora in sospeso". Tempo di bilanci e non solo per Cristiano Ronaldo, che saluta un 2021 che lo ha visto protagonista nella prima parte in maglia bianconera. "Alla Juventus sono stato fiero di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e diventare capocannoniere della serie A – scrive CR7 sulla sua pagina Instagram – A livello di nazionale, essere il capocannoniere degli Europei è stato un altro punto alto di quest'anno. E poi, ovviamente, il mio ritorno all'Old Trafford che sarà per sempre uno dei momenti più iconici della mia carriera". Ai Red Devils, però, le cose non stanno andando benissimo e Ronaldo non si nasconde. "Non sono felice di quello che stiamo ottenendo al Manchester United, nessuno di noi lo è, ne sono sicuro – prosegue – Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora più duramente, giocare meglio e offrire più di quello che stiamo offrendo. Approcciamoci a questo 2022 con una mentalità più forte, riportiamo questo club dove merita", suona la carica Ronaldo. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 15:52