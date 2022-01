Il giocatore è stato già posto in isolamento domiciliare BOLOGNA (ITALPRESS) – Un caso di coronavirus al Bologna. La società rossoblù annuncia in una nota che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare". (ITALPRESS). glb/com 01-Gen-22 15:41