Calcio: Francia. Covid, altri 7 positivi al Monaco e 4 al Lille

Giovedì la squadra del Principato aveva registrato già nove casi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Vigilia di coppa di Francia tormentata dal coronavirus. Il Monaco, atteso domani nei sedicesimi sul campo del Quevilly-Rouen, ha annunciato oggi che altri sette calciatori sono risultati positivi al Covid e si aggiungono ai nove rilevati giovedì. "I giocatori stanno bene, il loro stato di salute non desta preoccupazione – si legge nella nota – Sono state prese tutte le misure necessarie: sono stati isolati e sono monitorati dallo staff medico, di concerto con le autorità locali". Anche il Lille – che invece scenderà in campo martedì a Lens – è stato colpito da questa nuova ondata di contagi: stando a "La Voix du Nord", sarebbero 4 i calciatori che hanno contratto il Covid. Non ci sarà in Coppa di Francia nemmeno Jonathan Ikoné, già autorizzato ad allenarsi con la Fiorentina, dove il suo arrivo (operazione da 15 milioni di euro bonus compresi) sarà ufficializzato nei prossimi giorni: per la sua sostituzione, riferiscono i media francesi, si pensa a Cedric Bakambu, svincolato dopo l'addio al Beijng Guoan. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 15:58