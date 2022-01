Calcio: Liverpool. Esito tampone dubbio, Klopp in isolamento

Il tecnico non sarà in panchina domani contro il Chelsea LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jurgen Klopp non sarà domani in panchina per la sfida fra Chelsea e Liverpool in Premier League. I Reds hanno annunciato che il tecnico tedesco è in isolamento dopo l'esito dubbio del tampone per il Covid, accompagnato da alcuni sintomi lievi. A guidare la squadra sarà dunque il vice Pep Lijnders. Ieri Klopp aveva annunciato che altri tre suoi calciatori erano risultati positivi al Covid-19, ai quali si sono aggiunti tre membri dello staff. (ITALRESS). glb/red 01-Gen-22 15:17