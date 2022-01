La decisione dopo il loro rientro dalla sosta natalizia. NAPOLI (ITALPRESS) – I calciatori del Napoli Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. Lo ha fatto sapere la società partenopea con un tweet. (ITALPRESS). gm/red 01-Gen-22 15:38