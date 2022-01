Calcio: Nostalgia Lukaku ma tifosi Inter contro e Tuchel critico

Il tecnico del Chelsea: "Le sue dichiarazioni non mi sono piaciute" PALERMO (ITALPRESS) – Come far arrabbiare tutti… L'intervista concessa a Sky Sport da Romelu Lukaku non è piaciuta nè ai tifosi dell'Inter nè al suo attuale allenatore, Thomas Tuchel. L'attaccante belga, passato la scorsa estate al Chelsea, non ha nascosto il desiderio di tornare in nerazzurro, quasi pentito della scelta fatta pochi mesi fa. "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu", è stata la risposta dei suoi vecchi tifosi in uno striscione affisso al Meazza. Ma se i supporters nerazzurri non hanno preso bene l'uscita di Lukaku, peggio ha reagito Tuchel. "Non mi è piaciuta la sua intervista, crea un rumore di cui non abbiamo bisogno e che non è d'aiuto – è stato il commento del tecnico del Chelsea – Fra l'altro non mi è mai sembrato scontento qui, anzi, e anche per questo sono rimasto sorpreso. Se ci sarà un chiarimento? La cosa resterà al nostro interno". (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 11:37