Calcio: Rodri al 92′, Manchester City batte anche Arsenal

Successo in rimonta per gli uomini di Guardiola all'Emirates LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Diventano undici le vittorie consecutive del Manchester City. All'Emirates Stadium, nella gara che apre la 21esima giornata di Premier League, i Citizens vincono in rimonta per 2-1 sull'Arsenal, trovando il gol vittoria al 92' con Rodri. A passare in vantaggio erano stati i Gunners – senza Arteta in panchina perchè positivo al Covid – grazie alla rete di Saka al 31'. Al 12' della ripresa Mahrez dal dischetto sigla il pari, due minuti dopo l'Arsenal resta in dieci per il doppio giallo a Gabriel e nel recupero ecco il guizzo vincente di Rodri. CLASSIFICA: Manchester City 53 punti; Chelsea 42; Liverpool 41; Arsenal 35; West Ham, Manchester United 31; Tottenham 30; Leicester, Wolverhampton 25; Brighton 24; Crystal Palace 23; Aston Villa 22; Southampton 21; Brentford 20; Everton 19; Leeds 16; Watford 13; Newcastle, Burnley 11; Norwich City 10. Burnley quattro gare in meno Everton, Leicester, Tottenham, Watford tre gare in meno Aston Villa, Brentford, Brighton, Leeds, Manchester United, Newcastle, Norwich City, Southampton, Wolverhampton due gare in meno Arsenal, Crystal Palace, Liverpool, West Ham una gara in meno (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 15:30