Calcio: Stampa spagnola, futuro Haaland nella Liga

L'attaccante intercettato da alcuni tifosi a Marbella: "Giocherò in Spagna" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dietro una battuta può nascondersi una grande verità. "As" rivela che alcuni tifosi hanno intercettato Erling Haaland in vacanza a Marbella e gli hanno chiesto dove giocherà nella prossima stagione: "Qui in Spagna", la replica dell'attaccante norvegese del Borussia Dortmund. Parole che accendono la fantasia dei sostenitori di Real Madrid e Barcellona, le due squadre in pole per assicurarsi il giocatore. Maggiori chance per i blancos, viste le difficoltà dei blaugrana a sostenere i costi dell'operazione: il Dortmund conta di incassare 90-100 milioni di euro dalla cessione di Haaland. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 14:46