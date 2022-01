Pechino2022: Bach “Saranno Giochi sicuri per tutti”

"Segneranno l'inizio di una nuova era per gli sport invernali" PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Un'Olimpiade "protetta e sicura" per tutti. Thomas Bach, presidente del Cio, ribadisce tutta la sua fiducia in vista dei Giochi Invernali di Pechino, in programma a febbraio. "Non vediamo l'ora che arrivino – le parole di Bach nel messaggio di fine anno, pubblicato sul sito del Comitato Olimpico internazionale – Abbiamo grande fiducia, basata sulla nostra esperienza, che saranno Giochi protetti e sicuri per tutti. Questa Olimpiade aprirà una nuova era per gli sport invernali, con 300 milioni di cinesi che prenderanno confidenza con gli sport sulla neve e sul ghiaccio". (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 12:20