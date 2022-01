Volley: Covid, rinviata in Superlega Cisterna-Verona

Sono nove i positivi nelle fila dei gialloblù ROMA (ITALPRESS) – La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato le variazioni al calendario di SuperLega Credem Banca. La gara Top Volley Cisterna-Verona Volley, in programma per la terza giornata di ritorno prevista il 6 gennaio, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite. La società Verona Volley, nella giornata di ieri, ha comunicato che, "a seguito di un nuovo controllo a mezzo tampone molecolare eseguito nella mattinata, sono risultati positivi all'infezione da Covid-19 gli atleti Asparuhov, Donati, Nikolic, Wounembaina e un membro dello staff tecnico. Sale così ad un totale di 9 il numero dei giocatori gialloblù positivi". Salgono dunque a tre le gare rinviate: non si disputeranno nemmeno Civitanova-Trento e Ravenna-Padova. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 15:28