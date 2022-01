Volley: Superlega. Milano pronta per Taranto, Mosca “Vogliamo 3 punti”

Al PalaMzzola il recupero dell'ultima giornata d'andata MILANO (ITALPRESS) – L'Allianz Powervolley Milano è pronta ad inaugurare il nuovo anno domenica sera, alle 20.30, con la Gioiella Prisma Taranto al PalaMazzola per disputare il recupero dell'ultima giornata di andata. Trasferta pugliese per i meneghini, scesi in campo 11 volte proprio come la neopromossa tarantina, che hanno 5 punti in più in classifica e sono attualmente ottavi, con la concreta possibilità di scalzare Padova dal settimo posto in caso di vittoria e, quindi, di evitare l'abbinamento ai quarti di Coppa Italia con la capolista Perugia finendo invece nella tana di Civitanova. "È una partita importantissima per noi da vincere – le parole alla vigilia di Leandro Mosca – Andiamo giù per portare a casa il massimo risultato, non solo per fare del bene alla nostra posizione in classifica ma per darci anche delle sicurezze di squadra. Taranto non sarà una squadra facile perché sta giocando molto bene: è in salute quindi ci darà filo da torcere, ha un buon servizio e ha messo in difficoltà anche tutte le altre squadre. Arriveremo domenica con un po' più di riposo, quindi proveremo a far valere tutto il lavoro fatto in palestra, soprattutto a livello di atteggiamento". (ITALPRESS). glb/com 01-Gen-22 14:15