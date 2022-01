Calcio: Chelsea. Tuchel “Lukaku? Troppo rumore, giusto lasciarlo fuori”

"La gara con il Liverpool era vicina e la questione troppo grande, ne riparleremo" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Con Romelu Lukaku "abbiamo parlato due volte e abbiamo parlato con i giocatori più importanti. Troppo rumore. Ci siamo dovuti rendere conto che la partita era vicina e la questione troppo grande. Abbiamo rimandato, ho dovuto proteggere la preparazione di questa partita. E' stata una decisione complicata, ma la più giusta da prendere". A dirlo il manager del Chelsea, Thomas Tuchel, parlando del caso Lukaku nell'immediata vigilia della supersfida contro il Liverpool. Il centravanti – dopo l'intervista dei giorni scorsi a Sky in cui ha manifestato il proprio malumore ed espresso la volontà di tornare all'Inter – è stato escluso dalla partita. Intanto, un ex compagno di Lukaku ai tempi dell'Everton, Tim Howard, ha rivelato a "Nbc" di aver ricevuto un messaggio in cui il belga avrebbe scritto "non posso parlare molto di quanto successo. E' una situazione molto calda. Ci sarà un altro incontro lunedì, posso dire di più dopo quell'incontro". "Penso sia frustrato, assolutamente", ha sottolineato l'americano. (ITALPRESS). fsc/red 02-Gen-22 17:20