Calcio: Cruzeiro. Ronaldo il “Fenomeno” positivo al Covid-19

Lievi sintomi e buone condizioni di salute per il nuovo patron del club di Belo Horizonte BELO HORIZONTE (BRASILE) (ITALPRESS) – Il Cruzeiro ha annunciato la positività al Covid-19 di Ronaldo. Il Fenomeno ha lievi sintomi, ma è in buone condizioni di salute ed è in isolamento, secondo quanto reso noto dal club brasiliano che da pochi giorni ha proprio nell'ex attaccante il nuovo proprietario. Il numero 1 della società di Belo Horizonte, dunque, dovrà rinunciare alle attività previste per i festeggiamenti dell'anniversario del club. (ITALPRESS). ari/red 02-Gen-22 16:32