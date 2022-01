Calcio: Fiorentina. Giuseppe Rossi “Italiano sta facendo miracoli”

L'ex attaccante viola, ora alla Spal, esalta Vlahovic "Serio e continuo" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono molto contento di vederlo così Vlahovic, e' un ragazzo serio e ha voglia di dimostrare. L'anno scorso e specialmente quest'anno mi ha sorpreso per la continuita'. A volte si fa una grande stagione con tanti gol e poi si cala. Lui invece sta facendo molto bene, è capocannoniere e quindi è un patrimonio per la Fiorentina. Ci sono tante 'discussioni' su di lui ma lo vedo molto concentrato e questo a me piace tanto". Lo ha detto ai microfoni di "Rtv 38" l'ex attaccante viola Giuseppe Rossi in questi giorni in vacanza a Firenze, città dove ha giocato per tre anni vestendo la maglia gigliata. "Sono molto contento di vedere finalmente lassu' in classifica la Fiorentina, che sta lottando per i posti europei – ha aggiunto Rossi, ora attaccante della Spal -. Mister Italiano sta facendo un grande lavoro e dei piccoli miracoli, si vede che il gruppo lo segue e quindi questo è un gran bel segnale. C'è un grande entusiasmo in citta'. Io sono qui per le feste e vedo i tifosi molto contenti per il lavoro svolto, e sono contento anche io". (ITALPRESS). lc/fsc/red 02-Gen-22 10:14