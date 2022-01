Calcio: Juve. Doppia seduta al JTC, allenamento in gruppo per Dybala

Assenti gli influenzati Kaio Jorge e Pellegrini TORINO (ITALPRESS) – Doppia seduta di lavoro per la Juventus che continua il suo avvicinamento al 6 gennaio 2022, data in cui alle 20.45 affronterà all'Allianz Stadium il Napoli nella prima giornata di ritorno della Serie A. I bianconeri hanno iniziato la giornata al JTC Continassa con alcune esercitazioni sulla fase difensiva seguite da una partitella finale in cui ha vinto la squadra composta da Perin, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot, McKennie, Dybala, Kean e Kulusevski, come confermato dalla foto pubblicata da alcuni giocatori sui propri profili social. Nel pomeriggio, invece, l'attenzione si è spostata sulla forza. Buone notizie arrivano da Dybala che, come ha confermato la Juventus sul proprio sito internet, ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Non erano invece presenti Kaio Jorge e Luca Pellegrini fermati dall'influenza. Domani la squadra del tecnico Massimiliano Allegri effettuerà una sola seduta in programma al mattino. (ITALPRESS). ma/ari/red 02-Gen-22 17:47