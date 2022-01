Calcio: Milan. Ibrahimovic, Rebic e Leao di nuovo in gruppo

Lo svedese pronto per giocare dal primo minuto contro la Roma CARNAGO (ITALPRESS) – Buone notizie per Stefano Pioli dopo il primo allenamento del 2022 (ieri si erano presentati a Milanello in sei nonostante il giorno libero concesso dall'allenatore): dopo Calabria, anche Ibrahimovic, Leao e Rebic si sono aggregati al gruppo e sono nuovamente a disposizione dell'allenatore. Lo svedese ha svolto l'intera seduta con i compagni, mentre Rebic e Leao a metà allenamento hanno svolto per alcuni minuti lavoro atletico individuale prima di riunirsi al resto della squadra per l'ultima parte della seduta. In vista della sfida contro la Roma, Ibrahimovic si gioca la maglia da titolare con Giroud, mentre Rebic e Leao potrebbero essere convocati per andare in panchina, considerando che il primo non gioca dal derby dello scorso 7 novembre, e il secondo ha disputato l'ultima gara il 4 dicembre contro la Salernitana. Per entrambi si procederà con la massima cautela per evitare possibili ricadute, ragione per cui non è stato forzato il loro rientro prima della sosta, ma si è preferito farli lavorare qualche giorno di più a parte per riaverli alla ripresa. Dalla prossima partita il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrà fare a meno dei tre giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa, che inizierà domenica: si tratta di Bennacer (Algeria), Kessie (Costa d'Avorio) e Ballo-Touré (Senegal). Assenze lunghe e pesanti, ma è un problemna che riguarderà molte squadre di Serie A e non solo. (ITALPRESS). bf/ari/red 02-Gen-22 19:54