Calcio: Premier League. Rimonta Chelsea, da 0-2 a 2-2 con il Liverpool

Dopo le reti di Mane e Salah, la reazione firmata dai gol di Kovacic e Pulisic LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un big-match con tanti grandi assenti, ma comunque combattuto e spettacolare come ci si aspettava. Finisce 2-2 Chelsea-Liverpool gara valida per la 21esima giornata di Premier League, un risultato che alla fine va bene soprattutto al…Manchester City capolista con 10 punti di vantaggio sui blues e 11 (ma con una partita in più) sui reds. Senza Klopp, Alisson, Matip e Firmino (sospette positività), il Liverpool parte fortissimo e dopo 26 minuti è già sullo 0-2 grazie alle reti di Mane (9°) e Salah (26°). Privo tra gli altri di Romelu Lukaku, escluso da Tuchel per le recenti dichiarazioni, il Chelsea trova una grande reazione nel finale di primo tempo: al 42° accorcia Kovacic con un gran tiro al volo da fuori area, al 46° pareggia Pulisic. Si va negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa la partita resta avvicente, ritmi alti e buone occasioni, ma il risultato non cambia. Finisce 2-2 e va bene così…soprattutto al Manchester City di Pep Guardiola. (ITALPRESS). ari/glb/red 02-Gen-22 19:29