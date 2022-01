Calcio: Psg. Messi positivo al Covid

L'argentino in isolamento come Bernat, Sergio Rico e Bitumazala PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E' Lionel Messi uno dei quattro positivi al Covid del Paris Saint Germain. A ufficializzarlo è lo stesso club francese, che ieri aveva annunciato le positività, senza rendere noti i nomi. "I quattro giocatori positivi al Covid-19 sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Sono attualmente in isolamento e sono sottoposti al protocollo sanitario". Il Psg fa sapere inoltre che Neymar JR "continua il suo recupero in Brasile fino al 9 gennaio con componenti dello staff medico e tecnico del Paris Saint Germain. Il suo ritorno all'allenamento è sempre previsto entro 3 settimane". (ITALPRESS). fsc/red 02-Gen-22 12:49