Calcio: Psg. Pochettino “Mbappè ha esperienza per gestire voci mercato”

"Spero che resti a Parigi ancora per tanti anni", ha dichiarato il tecnico dei parigini PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauricio Pochettino deve pensare alla Coppa di Francia. Il 2022 del Psg inizierà dalla sfida in casa del Vannes, squadra di quarta divisione che nonostante le assenze, tra Covid e infortuni, sulla carta non toglie il sonno anche se i parigini si presenteranno al match con pochi allenamenti sulle gambe. A proposito delle positività riscontrate (Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala oltre a Messi), il tecnico dei parigini si concentra sul fuoriclasse ex Barça spiegando che non sa quando potrà averlo a disposizione: "Finchè non risulterà negativo resterà in Argentina, non può viaggiare e non sappiamo quando tornerà", ha dichiarato Pochettino che prova a spostare l'attenzione sulla Coppa di Francia, ma che, con il mercato di gennaio in corso, non può fare a meno di rispondere alle domande sul futuro di Mbappè, in scadenza di contratto e corteggiato dal Real Madrid, avversario dei parigini in Champions ("Se ne parla a febbraio, al momento pensiamo alla Coppa di Francia e al campionato"). "Spero che Mbappè resti tanti anni al Psg. Le voci di mercato possono distrarre se non sei abbastanza maturo. Ma Kylian ha la maturità necessaria per gestire questo tipo di situazioni – spiega il tecnico argentino -. Io mi auguro che continui ad avere le stesse prestazioni che ha avuto finora". Al 2022 chiede "salute per tutta la famiglia del Psg", ma anche "la possibilità di poter vincere grandi tornei giocando nel miglior modo possibile". (ITALPRESS). ari/red 02-Gen-22 17:05