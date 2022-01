Calcio: Roma. Borja Mayoral “Positivo al Covid-19, mi alleno a casa”

Un altro giallorosso ha il Coronavirus ma non è noto il suo nome ROMA (ITALPRESS) – La Roma ha reso noto oggi che due calciatori della Prima squadra sono positivi al Coronavirus. Uno di questi è di certo lo spagnolo Borja Mayoral. Lo stesso attaccante ha, infatti, confermato la notizia, scrivendo su Instagram. "Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al Covid-19. Io sto bene, sono isolato a casa e sto seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra", ha precisato il giallorosso su una "storia" pubblicata via social. Non è noto, invece, il nome dell'altro giocatore del team allenato da Mourinho affetto da Coronavirus. (ITALPRESS). pdm/red 02-Gen-22 17:11