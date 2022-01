Calcio: Ternana. Diciassette componenti del gruppo squadra positivi

Tredici i calciatori rossoverdi contagiati TERNI (ITALPRESS) – Emergenza Covid-19 in casa Ternana. Il club rossoverde ha comunicato che "a seguito dei controlli effettuati nel periodo delle festività, 17 membri del gruppo squadra (di cui 13 calciatori), sono risultati positivi al virus Covid 19. Per tutti sono state attivate le procedure previste dai protocolli sanitari in vigore. Oggi pomeriggio intanto sono ripresi gli allenamenti all'antistadio Taddei dove la squadra lavorerà anche domani mattina alle 10.00, a porte chiuse". (ITALPRESS). ari/com 02-Gen-22 17:42