Calciomercato: ManUtd. Rangnick ‘blocca’ Cavani “Non andrà via”

"Per me è un giocatore molto importante, ne avremo bisogno" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Giù le mani da Edinson Cavani. Parola di Ralf Rangnick, intenzionato a trattenere il centravanti uruguaiano al Manchester United fino al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto. "Sa che non lo lascerò andare", ha detto il manager ad interim dei Red Devils alla vigilia del match casalingo contro il Wolverhampton. Sull'ex Napoli e Palermo, 34 anni, c'è l'interesse di Barcellona e Juventus. "Gli ho detto il primo giorno che lui, per me, è un giocatore molto importante – ha aggiunto Rangnick -. Può giocare ovunque in avanti. Ne avremo bisogno. Per me è chiaro che Edi debba rimanere". Discorso diverso per Anthony Martial. "Mi ha detto chiaramente che vuole andarsene e posso capire che lui voglia giocare regolarmente altrove", ha sottolineato. "Bisogna però capire non solo cosa vuole lui ma quali club sono interessati a lui, dobbiamo capire e vedere". (ITALPRESS). fsc/red 02-Gen-22 16:03