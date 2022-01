Tennis: Atp Cup. Berrettini cede a De Minaur, Italia-Australia 1-1

L'azzurro è stato sconfitto per 6-3, 7-6. Sarà decisivo il doppio SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia-Australia 1-1. Nella sfida tra i due rispettivi numeri uno, Matteo Berrettini cede ad Alex De Minaur e la sfida di Atp Cup torna in parità dopo il successo di Jannik Sinner per 6-1, 6-3 su Max Purcell. L'azzurro, numero 7 del ranking, è stato sconfitto alla Ken Rosewall Arena di Sydney da De Minaur, 34esimo della classifica mondiale, che si è imposto per 6-3, 7-6(4). Sarà dunque il doppio a decidere l'esito di questa sfida del girone B, che vede protagonisti anche Russia e Francia (2-1 per i russi nel primo incrocio). (ITALPRESS). fsc/red 02-Gen-22 11:16