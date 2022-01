Berrettini e Bolelli sconfitti per 6-3, 7-5 da Peers e Saville SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il doppio azzurro finisce ko e va così all'Australia la vittoria per 2-1 al debutto nel girone B dell'Atp Cup: a Sydney, nel match decisivo, la coppia formata da Matteo Berrettini e Simone Bolelli è stata battuta dai padroni di casa John Peers e Luke Saville, che si sono imposti per 6-3, 7-5. (ITALPRESS). fsc/red 02-Gen-22 13:32