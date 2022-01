Calciomercato: Verona. Ufficiale l’arrivo di Depaoli dalla Sampdoria

Il 24enne esterno ingaggiato con la formula del prestito con opzione per l'acquisto definitivo VERONA (ITALPRESS) – Il Verona ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Depaoli dalla Sampdoria. Il 24enne esterno arriva "a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva". Il calciatore trentino ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e ha scelto il 29 come numero di maglia. In carriera ha giocato con Chievo, Sampdoria, Atalanta e Benevento. Al suo attivo – con esordio il 5 ottobre 2017 – anche 5 presenze e un gol con la Nazionale italiana Under 21. (ITALPRESS). ari/com 03-Gen-22 10:23