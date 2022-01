Premio SNCCI al 33. TFF- Trieste Film Festival

IL 21 GENNAIO, NEL CORSO DELLA CERIMONIA D’APERTURA I PREMI DEL SINDACATO NAZIONALE CRITICI CINEMATOGRAFICI ITALIANI AI MIGLIORI FILM DEL 2021



Anche nel 2022, come ormai tradizione, si rinnova la collaborazione tra il Trieste Film Festival (dal 21 al 30 gennaio la 33. edizione) e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), che ancora una volta ha scelto la cerimonia d’apertura del festival per premiare all’inizio dell’anno nuovo i migliori titoli usciti nelle sale nell’anno appena trascorso. Due i riconoscimenti, al miglior film italiano e al miglior film internazionale: tra gli italiani, a “imporsi” come il più votato nel referendum promosso dal Sindacato tra tutti i propri soci è stato:

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo.

DRIVE MY CAR di Ryûsuke Hamaguchi è invece il miglior film in assoluto fra tutti quelli distribuiti in sala nel nostro Paese nel corso del 2021.

In questo caso a votare è stata la commissione incaricata di segnalare i Film della Critica (14 i titoli selezionati quest’anno), composta da Massimo Causo, Adriano De Grandis, Francesco Di Pace, Simone Emiliani, Fabio Ferzetti, Beatrice Fiorentino, Federico Gironi, Roberto Manassero, Raffaele Meale, Paolo Mereghetti, Giona A. Nazzaro, Anna Maria Pasetti e Giulio Sangiorgio.