Tennis: Torneo Melbourne. Qualificazioni, Seppi e Vavassori avanti

I due italiani accedono al turno decisivo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Andreas Seppi e Andrea Vavassori al turno decisivo delle qualificazioni del "Melbourne Summer Set", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, n.102 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha sconfitto al primo turno per 6-4, 7-6(3) lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.124 del ranking. Ora l'altoatesino si giocherà l'ingresso nel main draw con l'argentino Sebastian Baez, 21enne di Buenos Aires, n.99 del ranking. Il 26enne torinese Vavassori, n.267 ATP (entrato in tabellone al posto di Marco Cecchinato, n.100 ATP e quarta testa di serie), si è invece imposto in rimonta per 6-7(3), 7-6(5), 6-3, dopo quasi due ore e mezza di lotta, sul francese Lucas Pouille, n.155 del ranking (ma top ten meno di quattro anni fa), mai affrontato in carriera. Ultimo ostacolo per il piemontese lo statunitense Maxime Cressy, 24enne di origini francesi (è nato a Parigi), n.112 ATP, mai affrontato in carriera. (ITALPRESS). ari/com 03-Gen-22 08:49