Napoli, positivo un componente dello staff tecnico

I partenopei sono a Torino per la sfida di questa sera con la Juve NAPOLI (ITALPRESS) – "In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Lo rende noto il Napoli in una nota, impegnato questa sera contro la Juve. "Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati" conclude la nota. (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-22 12:48