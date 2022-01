Protocollo Lega serie A, con 13 giocatori si scende in campo

Deliberato il regolamento per la gestione dei casi Covid MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Lega di Serie A ha deliberato il regolamento per la gestione dei casi di positività covid e rinvio gare del campionato di calcio. "Qualora uno o più calciatori dello stesso club risultassero positivi al Covid – si legge – la gara sarà disputata purchè il club in questione abbia almeno 13 giocatori (di cui almeno un portiere) tra prima squadra e Primavera. Se non disporrà del numero necessario la Lega deciderà di conseguenza. Se invece dispone del numero minimo e non si presenta in campo subirà le sanzioni previste. Ciascun club – prosegue il protocollo, dovrà inviare alla Lega la documentazione comprovante le positività entro la mezzanotte del giorno precedente. (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-22 13:11