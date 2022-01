Quinta tappa Dakar a Lategan tra le auto e Price in moto

Ottima prova del nostro Danilo Petrucci che ha chiuso al secondo posto RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing) tra le auto e Toby Price (KTM) per le moto sono i vincitori della quinta tappa della Dakar 2022. Per quel che riguarda la gara dele 4 ruote il sudafricano ha chiuso con 1'58" di vantaggio sulla Prodrive di Sebastien Loeb e 2'10" sull'argentino Lucio Alvarez (Overdrive Toyota). In classifica nettamente al comando resta Nasser Al-Attiyah della Toyota con ben 35'10" di vantaggio su Loeb. Tra le moto l'australiano Price ha preceduto il nostro Danilo Petrucci, secondo con la KTM e staccato di 4'14". Sul gradino piu basso del podio la Yamaha con Ross Branch del Botswana, staccato di 4'16" da Price. In classifica generale il britannico Sam Sunderland resta davanti con 2'29" di vantaggio sull'austriaco Matthias Walkner. (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-22 12:50