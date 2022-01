Sci Alpino, cancellato lo Slalom di Coppa del Mondo a Zagabria

La decisione dopo 19 pettorali scesi in pista ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Sono solo 19 i pettorali scesi in pista nello slalom speciale di Zagabria, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/22 di sci alpino maschile, prima della cancellazione definitiva. Dopo il rinvio di un giorno, le condizioni sulla pista croata non migliorano particolarmente e, dopo il norvegese Sebastian-Foss Solevaag che sfrutta il pettorale numero 1 (55"26), sono tanti i problemi per gli altri sciatori al cancelletto di partenza. L'azzurro Alex Vinatzer è quarto (+0"87) alle spalle dello svizzero Ramon Zenhaeusern e il francese Clement Noel, poi una serie di interruzioni per provare a sistemare pali e neve ma senza cambiare un esito scontato: gara cancellata dopo Stefan Hadalin e prima della prova di Manfred Moelgg. (ITALPRESS). spf/pc/red 06-Gen-22 14:19