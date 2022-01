Serie A, niente Bologna-Inter, triplice fischio dopo 45′

L'arbitro Ayroldi ha fischiato tre volte negli spogliatoi BOLOGNA (ITALPRESS) – Bologna-Inter non si gioca e al Dall'Ara l'arbitro Giovanni Ayroldi fischia tre volte negli spogliatoi. Dopo aver aspettato 45 minuti, come da regolamento, il direttore di gara della sezione di Molfetta ha fatto calare il sipario sulla mancata sfida tra rossoblù e nerazzurri, scesi comunque in campo (prima delle 12.30, orario in cui sarebbe iniziata la partita) per una sgambata con partitella a metà campo tra titolari e panchinari annunciati nella distinta. La squadra emiliana, invece, era stata posta da mercoledì in quarantena dall'Asl per un cluster tra i tesserati. (ITALPRESS). spf/pc/red 06-Gen-22 14:21