Thiago Motta “Esagerata l’espulsione di Agudelo”

IL tecnico dello Spezia si concentra sul prossimo derby con il Genoa LA SPEZIA (ITALPRESS) – Il tecnico dello Spezia Thiago Motta sente un pizzico di frustrazione dopo la sconfitta casalinga conto il Verona. Non ha gradito soprattutto l'espulsione di Agudelo, nel momento in cui la sua squadrfa stava provando a recuperare: "Mi è sembrata molto esagerata – ha detto – era il momento più importante della partita. Non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro". Obiettivo per lo Spezia è rimettersi subito in carreggiata perchè non c'è tempo per rifiatare: "Dobbiamo pensare al Genoa, che è la prossima. Abbiamo due giorni per preparare il derby e dobbiamo fare risultato". (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-22 17:37